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    Кроос: Мы приехали, чтобы испортить праздник «Баварии»

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    Тони Кроос
    На фото:Тони Кроос
    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

    «Сейчас "Бавария" в чуть лучшем состоянии, чем была год назад. Например, первый матч тогда пропускал Левандовски.

    Мне кажется, сейчас "Бавария" сильнее физически и лучше играет при Хайнкесе. Мы приехали сюда, чтобы этот праздник подпортить.

    Хайнкес — из тех людей, кто правильно расставляет все по своим местам. Когда атмосфера прекрасна, то с ней приходит и успех. Хайнкес — это причина, из-за которой "Бавария" столь сильна.

    Дело не только в тактике, но и в управлении командой. Лично видел это, когда играл под его руководством в "Байере" и "Баварии". Думаю, это один из секретов его успеха. Считаю, именно из-за этого "Бавария" столь успешно играет в этом сезоне.

    Планка ожиданий в обоих клубах задрана одинаково. От тебя требуют победы в любом турнире. Участи в Лиге чемпионов — особая для нас мотивация. Кто бы ни выиграл этот турнир, он может называть себя лучшей командой в Европе. "Бавария" жаждет этого не меньше нашего.

    Мы хотим выйти в финал. Это наш последний шанс выиграть трофей в этом сезоне, как было это и два года назад. Мы решительно настроены защитить титул.

    Знаем, что это будет очень сложно, но мы уже обыграли "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" на пути сюда», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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