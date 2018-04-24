Кроос: Мы приехали, чтобы испортить праздник «Баварии»

Полузащитник «Реала»поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской

«Сейчас "Бавария" в чуть лучшем состоянии, чем была год назад. Например, первый матч тогда пропускал Левандовски.

Мне кажется, сейчас "Бавария" сильнее физически и лучше играет при Хайнкесе. Мы приехали сюда, чтобы этот праздник подпортить.

Хайнкес — из тех людей, кто правильно расставляет все по своим местам. Когда атмосфера прекрасна, то с ней приходит и успех. Хайнкес — это причина, из-за которой "Бавария" столь сильна.

Дело не только в тактике, но и в управлении командой. Лично видел это, когда играл под его руководством в "Байере" и "Баварии". Думаю, это один из секретов его успеха. Считаю, именно из-за этого "Бавария" столь успешно играет в этом сезоне.

Планка ожиданий в обоих клубах задрана одинаково. От тебя требуют победы в любом турнире. Участи в Лиге чемпионов — особая для нас мотивация. Кто бы ни выиграл этот турнир, он может называть себя лучшей командой в Европе. "Бавария" жаждет этого не меньше нашего.

Мы хотим выйти в финал. Это наш последний шанс выиграть трофей в этом сезоне, как было это и два года назад. Мы решительно настроены защитить титул.

Знаем, что это будет очень сложно, но мы уже обыграли "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" на пути сюда», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.