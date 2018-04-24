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    Роналду можно остановить только всей командой, считает Киммих

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    Джошуа Киммих
    На фото:Джошуа Киммих
    Защитник «Баварии» Джошуа Киммих высказал мнение о том, как остановить лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    C испанским клубом мюнхенцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мюнхене в среду, 25 апреля.

    «Вы можете остановить Роналду только усилиями всей команды. Это настоящая машина по забиванию голов, его статистика просто нереальна. Нам нужно сделать так, чтобы он ее не улучшил.

    Прежде я никогда не играл в полуфинале Лиги чемпионов. Я очень рад и надеюсь, что мы пройдем дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Роналду в этом сезоне стал первым, кто забил во всех турах группового этапа. В шести матчах португалец отличился девять раз.

    Также Роналду забил в обоих поединках 1/8 финала, обеих встречах 1/4 финала и возглавляет бомбардирскую гонку с 15 голами. В его активе как минимум один гол в каждом матче текущего турнира.

    Два лучших результата в истории принадлежат Роналду — 17 (2013/14) и 16 голов (2015/16).

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