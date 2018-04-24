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    Хайнкес: Благодаря решительному настрою можно свернуть горы

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    Юпп Хайнкес
    На фото:Юпп Хайнкес
    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о готовности к матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Это полуфинал Лиги чемпионов, в строю остались только сильнейшие. "Ливерпуль" и "Рома" — это клубы, выбившие двух фаворитов "Манчестер Сити" и "Барселону". Мы с уважением относимся ко всем клубам-соперникам и их игрокам.

    У Криштиану невероятная карьера. Мы анализируем всех своих соперников, чтобы можно было их обыграть. У нас в составе есть Роберт Левандовски, забивший уже 38 голов, поэтому нужно спрашивать, кто остановит и его?

    В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким, как Йохан Кройфф и Марчело Липпи. Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как "Реал" играет под его руководством. Фаворитов назвать не могу, но предчувствие у меня хорошее.

    У меня отличные воспоминания о Лиге чемпионов, например, о матче 1998 года в Амстердаме против "Ювентуса". Это было фантастическое чувство: звучит финальный свисток, и "Реал" впервые за 32 года становится чемпионом Европы.

    Хамес в этом году здорово прибавил и стал ключевым игроком нашей команды. Он очень изобретателен, и мне кажется, что в Мюнхене он чувствует себя как дома.

    Большие клубы должны как-то справляться с травмами таких значимых игроков, как Видаль. Это футболист мирового класса. Ситуация обидная, ведь он мечтает выиграть Лигу чемпионов. Команда будет биться за него.

    Я не менял свой стиль управления командой. У нас собраны самые разные игроки с разными характерами. Думаю, это одна из моих сильнейших сторон — умение руководить этими футболистами.

    Даже 36-летнего игрока нужно направлять, хвалить, подбадривать. У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух.

    Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Благодаря решительному настрою можно свернуть горы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    О чём будет думать «Бавария»?«Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля
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