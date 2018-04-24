Егоров считает видеоповторы неизбежностью

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФСвысказал мнение о введении системы видеоповторов.

«Немцы в перерыве одного из матчей Бундеслиги семь минут пробивали пенальти… Так что лучше позже, но правильно.

Понимаю, что видеоповторы — неизбежность. С ней нужно смириться. Но у меня пока больше вопросов, чем ответов. Представляете, если вот такая же ситуация, как в Германии, возникнет на чемпионате мира?! Это же задержка трансляции, время, деньги… Хорошо, если справедливое решение принимается моментально. Но бывает иначе.

Даже футболисты говорят: Забиваем гол и не знаем, радоваться ли. Ждем пять минут, вдруг не засчитают», – сказал Егоров в интервью «Спорт-Экспрессу».