Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» за время моего руководства

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение от(1:3) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Да, это самый слабый "Спартак" за время моего руководства. Я думаю, что игра не была на уровне команды. Я беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, это все моя вина.

Переломный момент наступил в игре с "Уралом". На мой день рождения в том году было 0:3 от "Ростова", сегодня — то же самое.

Никакой драки на тренировке перед игрой не было. Это слухи. Проблема в том, что когда что-то идет не так, начинают всплывать слухи. Они не могут идти на пользу. Проблем нет, у меня нет проблем с игроками. Мне приходится делать выбор. Игроки — профессионалы, они должны принимать выбор. Я тоже ошибаюсь.

Глушаков не играл не потому, что он не забил в прошлом матче, и не из-за критики. Я всегда говорю, что выигрывает вся команда. "Тосно" мы проиграли не из-за Глушакова, проиграл весь "Спартак". Мой выбор не зависел от его игры.

Игроки должны понимать, что есть конкуренция. Я не смотрю ни на кого особенным взглядом. Я не являюсь другом всех игроков, и нет того, кого бы я недолюбливал.

Выбор идет лишь от того, что я вижу на тренировках. Я тоже ошибаюсь и ошибаюсь много. У меня нет никаких проблем с Глушаковым — это просто тактический выбор.

Я увидел реакцию команды, но она была запоздалой. Я доволен, что вернулся Тимофеев, он готов чтобы играть.

У "Ахмата" было больше мотивации, чем у нас. В футболе играет разницу если есть мотивация. Это очень важно. Я часто повторяю, что нет матчей выигранных заранее.

К каждому матчу надо подходить со спортивной злостью. У нас было это в прошлом сезоне. Мы хотели побеждать, и мы победили. В этом году, кажется, будь что будет.

Чтобы выйти из этого положения, завтра надо тренироваться, анализировать. У нас еще три матча. Мы должны работать, чтобы набрать как можно больше очков», — приводит слова тренера Sport24.