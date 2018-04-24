Боатенг: Мы уверены в своих силах и сделаем все для победы над «Реалом»

Защитник «Баварии»поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов с

«У "Реала" очень мощная атака, крепкая оборона и сбалансированная полузащита. Именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов два года подряд. Но мы уверены в своих силах и сделаем все для победы.

Я всегда с нетерпением жду матчей против таких сильных игроков, в том числе и Роналду. Играть против сильнейших — здорово. Это единственный путь к совершенствованию.

Криштиану — фантастический атлет. Это видно после его голов, когда он снимает футболку. Не думаю, что у него есть какие-то слабые стороны.

Прошлогодний вылет уже не занимает наши мысли. В этом году у нас есть отличный шанс пробиться в финал, и мы сосредоточены только на этом», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.