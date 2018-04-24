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    Игроки «Барселоны» хотят, чтобы Вальверде остался на следующий сезон

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    Эрнесто Вальверде
    На фото:Эрнесто Вальверде
    Футболисты «Барселоны» полностью поддерживают главного тренера команды Эрнесто Вальверде, чьей работой недовольно руководство клуба, сообщает AS.

    Ведущие игроки «сине-гранатовых», несмотря на вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщили 54-летнему специалисту, что хотели бы и дальше работать под его руководством.

    Ранее появилась информация, что Вальверде может быть уволен, если «Барселона» не одержит победы в Кубке Испании.

    Напомним, Вальверде подписал двухлетний контракт с каталонцами в мае прошлого года. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» после 33 матчей занимают первое место с 83 очками. Команда опережает «Атлетико», у которого на одну игру больше, на 11 баллов.

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