Игроки «Барселоны» хотят, чтобы Вальверде остался на следующий сезон

Футболисты «Барселоны» полностью поддерживают главного тренера команды, чьей работой недовольно руководство клуба, сообщает AS.

Ведущие игроки «сине-гранатовых», несмотря на вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщили 54-летнему специалисту, что хотели бы и дальше работать под его руководством.

Ранее появилась информация, что Вальверде может быть уволен, если «Барселона» не одержит победы в Кубке Испании.

Напомним, Вальверде подписал двухлетний контракт с каталонцами в мае прошлого года. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» после 33 матчей занимают первое место с 83 очками. Команда опережает «Атлетико», у которого на одну игру больше, на 11 баллов.