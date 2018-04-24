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    Алвес: «Барселона» — мой дом

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    Даниэл Алвес
    На фото:Даниэл Алвес
    Защитник ПСЖ Даниэл Алвес признался в любви к своему бывшему клубу, однако все еще держит обиду на «сине-гранатовых».

    «"Барселона" — мой дом. Невозможно взять и сказать, что я больше туда не вернусь. Готов приехать завтра, если меня позовут. Я бы солгал, если бы сказал, что не буду болеть за "Барселону", когда уйду. Мне было больно покидать команду, потому что я считаю, что внёс большой вклад в создание великой истории "Барселоны" с результатами, о которых клуб, возможно, и не помышлял.

    Я ушёл из команды, с которой выиграл 23 титула за 8 лет. Я принёс хорошие результаты, а они распрощались со мной без уважения. Я был настолько обижен, что, когда они предложили устроить проводы, отказался. Из-за того, что "Барселона" — мой дом. А зачем прощаться с тем местом, куда собираешься вернуться», — приводит слова Алвеса AS.

    34-летний бразилец покинул «Камп Ноу» два года назад и с тех пор сумел стать чемпионом Италии в составе «Ювентуса» и чемпионом Франции в футболке ПСЖ.

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