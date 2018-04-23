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    «Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от грозненского «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Счет в матче уже на 11-й минуте открыли гости. Валон Бериша в центре поля легко убежал от двух соперников, дошёл до штрафной и прострелил в центр на Магомеда Митришева, который в касание послал мяч в сетку.

    На 23-й минуте грозненцы провели атаку левым флангом. Мохаммади навесил в штрафную, Комбаров неудачно скинул мяч грудью на Исмаэла, который в касание расстрелял ворота Селихова.

    А на 50-й минуте грозненцы совершили перехват и провели быструю атаку. Бериша дошёл до штрафной, легко обыграл Максимовича и пробил в ближний угол — мяч от рук Селихова влетел в сетку.

    Отквитать один мяч москвичам удалось только на 86-й минуте. Зе Луиш поборолся в штрафной и сделал скидку на ход Зобнину, который прострелил на дальнюю штангу, а Луис Адриано поразил полупустые ворота.

    Для «Спартака» это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2) и полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1, пенальти – 4:5).

    Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ. Лидирует «Локомотив» (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – «Зенит» (49), на пятом – «Краснодар» (47).

    Чемпионат России. 27-й тур
    «Спартак» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:3 (0:2)
    Голы: Митришев, 11 (0:1). Исмаэл, 23 (0:2). Бериша, 50 (0:3). Луиз Адриану, 86 (1:3).с«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Максимович, 46), Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Фернанду, Зобнин, Луиз Адриану, Промес (Педро Роша, 68), Зе Луиш.«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Бериша, Родолфу (Плиев, 69), Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенг, 77).Предупреждения: Боккетти, 29. Луиз Адриану, 39. Анхель, 39. Уциев, 64. Плиев, 69.
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