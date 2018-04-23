«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве

Московскийпотерпел домашнее поражение от грозненского(1:3) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 11-й минуте открыли гости. Валон Бериша в центре поля легко убежал от двух соперников, дошёл до штрафной и прострелил в центр на Магомеда Митришева, который в касание послал мяч в сетку.

На 23-й минуте грозненцы провели атаку левым флангом. Мохаммади навесил в штрафную, Комбаров неудачно скинул мяч грудью на Исмаэла, который в касание расстрелял ворота Селихова.

А на 50-й минуте грозненцы совершили перехват и провели быструю атаку. Бериша дошёл до штрафной, легко обыграл Максимовича и пробил в ближний угол — мяч от рук Селихова влетел в сетку.

Отквитать один мяч москвичам удалось только на 86-й минуте. Зе Луиш поборолся в штрафной и сделал скидку на ход Зобнину, который прострелил на дальнюю штангу, а Луис Адриано поразил полупустые ворота.

Для «Спартака» это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2) и полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ. Лидирует «Локомотив» (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – «Зенит» (49), на пятом – «Краснодар» (47).