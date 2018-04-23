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    «Спартак» — «Ахмат»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Спартак — Ахмат (23.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Спартак — Ахмат19:30
    В 19:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Спартак» — «Ахмат».

    Последний матч между собой: «Локомотив» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Спартак»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Ахмат». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?«Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
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