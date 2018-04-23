Сорокин доволен тестовыми матчами в Волгограде и Саранске

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»сообщил, что тестовые матчи на стадионах в Саранске и Волгограде, где состоятся игры чемпионата мира-2018, никаких нареканий не вызвали.

«Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и больших озабоченностей не выявили.

В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро – за 12 минут, несмотря на то, что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены.

В Саранске тоже все прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысяч зрителей. С запуском тоже никаких проблем не было, были легкие операционные моменты, но мы их поправим.

По этим двум стадионам планы такие же, как и по остальным. На следующих тестовых матчах будем увеличивать посещаемость, игры смогут посетить большее количество зрителей.

Надеемся как минимум на 70-80 процентов заполняемости каждого стадиона на третьих тестовых матчах», — цитирует Сорокина ТАСС.