Сорокин доволен тестовыми матчами в Волгограде и Саранске

«Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и больших озабоченностей не выявили.
В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро – за 12 минут, несмотря на то, что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены.
В Саранске тоже все прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысяч зрителей. С запуском тоже никаких проблем не было, были легкие операционные моменты, но мы их поправим.
По этим двум стадионам планы такие же, как и по остальным. На следующих тестовых матчах будем увеличивать посещаемость, игры смогут посетить большее количество зрителей.
Надеемся как минимум на 70-80 процентов заполняемости каждого стадиона на третьих тестовых матчах», — цитирует Сорокина ТАСС.