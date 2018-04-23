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    Сорокин доволен тестовыми матчами в Волгограде и Саранске

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России
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    Стадион в Волгограде
    На фото:Стадион в Волгограде
    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что тестовые матчи на стадионах в Саранске и Волгограде, где состоятся игры чемпионата мира-2018, никаких нареканий не вызвали.

    «Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и больших озабоченностей не выявили.

    В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро – за 12 минут, несмотря на то, что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены.

    В Саранске тоже все прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысяч зрителей. С запуском тоже никаких проблем не было, были легкие операционные моменты, но мы их поправим.

    По этим двум стадионам планы такие же, как и по остальным. На следующих тестовых матчах будем увеличивать посещаемость, игры смогут посетить большее количество зрителей.

    Надеемся как минимум на 70-80 процентов заполняемости каждого стадиона на третьих тестовых матчах», — цитирует Сорокина ТАСС.

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