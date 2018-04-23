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    Синицын верит в попадание «Краснодара» в Лигу чемпионов

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    Андрей Синицын
    На фото:Андрей Синицын
    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в выездном матче 27-го тура чемпионата России.

    «После сегодняшнего поражения наши шансы на выход в Лигу чемпионов не изменились. Впереди еще три игры, в которых команда будет выкладываться на максимум. Все в наших руках, мы будем стараться.

    Сегодня у нас не получалось многое из того, что мы планировали. В первом тайме нам не удавалось создать ничего опасного. После перерыва прошла отличная комбинация, благодаря которой забили гол.

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    Никто не винит Классона за ошибку в эпизоде со вторым голом Мусы, он уступил мяч в борьбе, так получилось», — приводит слова Синицына ТАСС.

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