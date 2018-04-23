Синицын верит в попадание «Краснодара» в Лигу чемпионов

«После сегодняшнего поражения наши шансы на выход в Лигу чемпионов не изменились. Впереди еще три игры, в которых команда будет выкладываться на максимум. Все в наших руках, мы будем стараться.
Сегодня у нас не получалось многое из того, что мы планировали. В первом тайме нам не удавалось создать ничего опасного. После перерыва прошла отличная комбинация, благодаря которой забили гол.
ЦСКА вырвал победу у "Краснодара", Муса оформил дубль
Никто не винит Классона за ошибку в эпизоде со вторым голом Мусы, он уступил мяч в борьбе, так получилось», — приводит слова Синицына ТАСС.