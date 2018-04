Сарри объяснил, почему показал средний палец болельщикам «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи»после матча 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0) заявил, что уважает большинство болельщиков туринской команды.

Перед игрой специалист показал фанатской трибуне «Юве» средний палец.

«Я бы никогда не показал такой жест кому-либо за то, что он болеет за "Ювентус". Так я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы из Неаполя», — приводит Football Italia слова Сарри.

«Команде нужно было увеличить темп чуть раньше и быстрее оформить победу. Мы хотели играть первым номером и заставить действовать "Ювентус" только на контратаках. У соперника возникали моменты только за счет их физического превосходства. Мы контролировали матч, и победа "Наполи" — закономерный результат. Я рад, что нам удалось сделать наших фанатов счастливыми, но ничего не изменилось — "Ювентус" на первой строчке в таблице. У "Наполи" небольшой шанс стать чемпионом», — добавил специалист.

+++ #Sarri shows middle finger to #Juve fans as #Napoli team bus arrive at the Allianz Stadium +++#JuveNapoli

WATCH pic.twitter.com/1tV1TGuu8b