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    Сарри объяснил, почему показал средний палец болельщикам «Ювентуса»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А
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    Маурицио Сарри
    На фото:Маурицио Сарри
    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0) заявил, что уважает большинство болельщиков туринской команды.

    Перед игрой специалист показал фанатской трибуне «Юве» средний палец.

    «Я бы никогда не показал такой жест кому-либо за то, что он болеет за "Ювентус". Так я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы из Неаполя», — приводит Football Italia слова Сарри.

    «Команде нужно было увеличить темп чуть раньше и быстрее оформить победу. Мы хотели играть первым номером и заставить действовать "Ювентус" только на контратаках. У соперника возникали моменты только за счет их физического превосходства. Мы контролировали матч, и победа "Наполи" — закономерный результат. Я рад, что нам удалось сделать наших фанатов счастливыми, но ничего не изменилось — "Ювентус" на первой строчке в таблице. У "Наполи" небольшой шанс стать чемпионом», — добавил специалист.


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