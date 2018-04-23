Почеттино ждет финансовых гарантий от руководства «Тоттенхэма»

Также Почеттино намерен сохранить лидеров команды вратаря Уго Льориса , защитника Яна Вертонгена , полузащитников Деле Алли, Кристиана Эриксена и форварда Гарри Кейна .

Главной трансферной целью «шпор» станет форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа . Среди возможных новичков также значатся 18-летний защитник «Аякса» Маттейс де Лигт и нападающий «Вест Бромвича» Джей Родригес .

Ранее сообщалось , что Почеттино получит на усиление 120 миллионов фунтов.

По данным издания, аргентинский специалист планирует сохранить ведущих игроков команды и усилиться за счет новых приобретений.

Главный тренер «Тоттенхэма»ждет от руководства «шпор» финансовых гарантий на ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

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