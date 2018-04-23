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    Почеттино ждет финансовых гарантий от руководства «Тоттенхэма»

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    Маурисио Почеттино
    На фото:Маурисио Почеттино
    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ждет от руководства «шпор» финансовых гарантий на ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

    По данным издания, аргентинский специалист планирует сохранить ведущих игроков команды и усилиться за счет новых приобретений.

    Ранее сообщалось, что Почеттино получит на усиление 120 миллионов фунтов.

    Главной трансферной целью «шпор» станет форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа. Среди возможных новичков также значатся 18-летний защитник «Аякса» Маттейс де Лигт и нападающий «Вест Бромвича» Джей Родригес.

    Также Почеттино намерен сохранить лидеров команды вратаря Уго Льориса, защитника Яна Вертонгена, полузащитников Деле Алли, Кристиана Эриксена и форварда Гарри Кейна.

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