Муслин: Назначение Михайловича может пойти на пользу «Зениту»

Экс-главный тренерподелился своим мнением о возможном назначениина пост главного тренера

«Синиша работал только в итальянском чемпионате и сборной Сербии. Он может столкнуться с проблемой русского менталитета, если придет в "Зенит". Но он серб, а у Сербии и России похожие менталитеты. Он работал в большом клубе – в "Милане". Михайлович лидер по натуре, всегда может отлично мотивировать команду. Думаю, что он ученик Манчини, ведь он работал с ним и как футболист, и как его помощник в "Интере". Так что его работа в "Зените" может быть похожа на работу Роберто.

Но у него может получиться лучше, чем у Манчини, как раз из-за менталитета. Сербы ближе к русским. Он профессионал, работал только в Италии, где полный профессионализм. А у "Зенита" есть легионеры, которые могут сеять разврат в клубе. Если Михайлович возглавит "Зенит", то, думаю, это пойдет на пользу питерскому клубу. Он опытный тренер», — сказал Муслин «Чемпионату».

По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини



Ранее сообщалось о том, что «Зенит» начал переговоры с Михайловичем.