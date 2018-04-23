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    Кузяев — лучшее летнее приобретение «Зенита», уверен Давыдов

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    Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мыслями о прогрессе 25-летнего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева.

    Напомним, что в матче 27-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» Кузяев, выйдя на замену, оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 3:3.

    «Всегда подкупала и подкупает самоотдача Кузяева, игровая дисциплина. За счёт этого человек вернулся в "Зенит" и оказался на хорошем счёту. Даже тогда, когда его ставили играть не на своей позиции, он делал всё, чтобы выполнить установку тренера. Это его выделяет.

    У него большое желание и огромная мотивация в завершении атак. Очень много бьёт по воротам. Не все наши игроки в середине поля этим пользуются. Этого им не хватает.

    Хорош в единоборствах, процент отбора у него очень высок. Это большие качества для спортсмена. Бойцовский характер, неуступчивость. Голевые передачи, дальние удары – у него всё это выходит качественно.

    Можно сказать, что Кузяев — лучшее приобретение летнего трансферного окна. Да, у него были моменты, когда он не всегда выходил на поле из-за травмы или по решению тренера.

    Но приобретение очень хорошее. Возраст молодой, попал в сильную команду. Он делает результат на благо команды. Хорошее приобретение с отличной перспективой.

    Что касается сборной России, то все решения принимает тренер, исходя из игровой формы на момент турнира. Но Кузяев достоин основы. Спортивная злость — то качество, которого не всем хватает. Такой игрок просто необходим», — сказал Давыдов изданию «Чемпионат».

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