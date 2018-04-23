Гранквист назвал первый гол Мусы «фантастическим», а второй – «удачливым»

Защитник «Краснодара»прокомментировал поражение в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

«До замены Шатова игра складывалась в нашу пользу. Мы контролировали мяч. После выхода Жоаозинью мы немного потеряли в организации моментов. Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, забили первый гол. Потом было два-три момента, когда мы должны были забивать и заканчивать игру.

Первый гол Мусы был фантастическим. Второй – более удачливым. Мы просто подарили Мусе мяч, и он забил. Конечно, мы расстроены, но впереди у нас еще три матча.

ЦСКА вырвал победу у "Краснодара", Муса оформил дубль

Стык с Витиньо – обычный эпизод. Мяч перелетел через меня, Витиньо я не увидел. Я хотел попасть по мячу, а не по нему», — цитирует Гранквиста «Спорт-Экспресс».