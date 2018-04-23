Уолкотт принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

После этого матча «Эвертон» с 45 очками на 8-м месте, а «Ньюкасл» на 10-м месте — 41 очков.

«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля

Команды согласятся на ничью «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля

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