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    Уолкотт принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Ньюкасл Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 1:0.

    Единственный гол на 51-й минуте забил нападающий Тео Уолкотт.

    После этого матча «Эвертон» с 45 очками на 8-м месте, а «Ньюкасл» на 10-м месте — 41 очков.

    Чемпионат Англии. 35-й тур
    «Эвертон» — «Ньюкасл» — 1:0 (0:0)
    Гол: Уолкотт, 51 (1:0). «Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен (Дэйвис, 52), Гуйе, Руни, Уолкотт, Дженк (Ньясс, 85), Боласье (Калверт-Льюин, 59).«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 79), Шелви (Мерино, 83), Слимани (Гэйл, 63), Перес.Предупреждения: Кин, 75. Гуйе, 90+1. Кенеди, 90+1.
    Команды согласятся на ничью«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля
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