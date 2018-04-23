Уолкотт принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

Единственный гол на 51-й минуте забил нападающий Тео Уолкотт.
После этого матча «Эвертон» с 45 очками на 8-м месте, а «Ньюкасл» на 10-м месте — 41 очков.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Эвертон» — «Ньюкасл» — 1:0 (0:0)
Гол: Уолкотт, 51 (1:0). «Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен (Дэйвис, 52), Гуйе, Руни, Уолкотт, Дженк (Ньясс, 85), Боласье (Калверт-Льюин, 59).«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 79), Шелви (Мерино, 83), Слимани (Гэйл, 63), Перес.Предупреждения: Кин, 75. Гуйе, 90+1. Кенеди, 90+1.