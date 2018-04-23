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    «Эвертон» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Эвертон — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Ньюкасл Календарь АПЛ
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    •  Эвертон — Ньюкасл22:00
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Эвертон» — «Ньюкасл».

    Последний матч между собой: «Сибирь» — «Тюмень» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Эвертон»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Эвертон» — «Ньюкасл». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Команды согласятся на ничью«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля
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