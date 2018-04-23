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    «Атлетик» — «Леванте»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Атлетик — Леванте (23.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Атлетик — Леванте22:00
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Атлетик» — «Леванте».

    Последний матч между собой: «Леванте» — «Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетик» — «Леванте». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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