ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Комитет по этике рассмотрит дело Авдонченко в мае

    РФС РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Семен Андреев
    На фото:Семен Андреев
    Комитет по этике РФС даст оценку интервью члена исполкома организации Натальи Авдонченко, которая жестко раскритиковала работу департамента судейства и инспектирования под руководством Андрея Будогосского.

    Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

    «Необходимые документы поступили, но Авдонченко сейчас в командировке, поэтому рассмотрение дела состоится в конце апреля или начале мая, но, скорее всего, все-таки в мае.

    В каких числах? Будем стараться сделать это в начале месяца», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

    Авдонченко раскритиковала работу Будогосского

    Ранее РФС отправил в отставку руководителя ДСИ Будогосского, а исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев попросил рассмотреть высказывания Авдонченко на комитете по этике.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов
  • Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Обострение в чемпионской гонке. «Локо» не прошел оборону «Уфы»
  • Ничья лидера РФПЛ – в нашем обзоре СМИ
    •
  • 22/04
    • Дзюба спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
  • 22/04
    • «Локомотив» не справился с «Уфой»
  • 22/04
    • «СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и вылетел в ФНЛ
  • 22/04
    • «Амкар» взял верх над «Тосно»
  • 22/04
    • ЦСКА вырвал победу у «Краснодара», Муса оформил дубль
  • 21/04
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Бенефис капитана. Иньеста преподал урок игры в футбол
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Севильей» в финальном матче Кубка Испании
    •
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
  • Экспресс дня. «Ньюкасл» возьмет очки на «Гудисоне»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля
  • 4,03
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:51
    • «Арсенал» согласился бы заплатить большую сумму за игру Дзюбы против «Зенита»
  • 10:20
    • Гранквист назвал первый гол Мусы «фантастическим», а второй – «удачливым»
  • 10:10
    • Синицын верит в попадание «Краснодара» в Лигу чемпионов
  • Во избежание страданий ставим на тотал попаданий
  • «Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
    • 1,81Завтра в 21:45
  • Обострение в чемпионской гонке. «Локо» не прошел оборону «Уфы»
  • Ничья лидера РФПЛ – в нашем обзоре СМИ
    • 08:56
  • Топ-5 самых быстрых футболистов
  • Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА
    • 08:54
  • 08:46
    • Аллегри назвал игру с «Наполи» «ужасной»
  • 08:37
    • Сарри объяснил, почему показал средний палец болельщикам «Ювентуса»
  • 08:19
    • Гвардиола: Новые рекорды, которые мы можем установить, будут мотивировать команду
  • 08:08
    • Конте доволен игрой Жиру и Мораты
  • 07:11
    • Мохамед Салах — игрок года в АПЛ
  • Дубль Мусы отрезал «Краснодар» от борьбы за Лигу чемпионов
  • Волевая победа ЦСКА в ключевом матче против «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    • 01:25
  • 00:09
    • ПСЖ на выезде обыграл «Бордо»
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» не справился с «Бетисом»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    • 00:05
  • 23:53
    • «Атлетико» не справился с «Бетисом»
  • 23:40
    • «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса»
  • Дзюба-шоу: В Туле прошел самый яркий матч сезона
  • Реакция СМИ на огненный суперматч «Зенита» и «Арсенала» в Туле
    • Вчера в 23:05
  • 21:27
    • «Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
  • 21:02
    • «Шальке» упустил победу над «Кельном»
  • РФПЛ. «Уфа» отобрала очки у «Локо», Дзюба огорчил «Зенит», ЦСКА обыграл «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:01
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус