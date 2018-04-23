Комитет по этике рассмотрит дело Авдонченко в мае

Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.
«Необходимые документы поступили, но Авдонченко сейчас в командировке, поэтому рассмотрение дела состоится в конце апреля или начале мая, но, скорее всего, все-таки в мае.
В каких числах? Будем стараться сделать это в начале месяца», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Авдонченко раскритиковала работу Будогосского
Ранее РФС отправил в отставку руководителя ДСИ Будогосского, а исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев попросил рассмотреть высказывания Авдонченко на комитете по этике.