«Тамбов» — «Шинник»: онлайн-трансляция начнется в 13:30

В 13:30 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Халл Сити» 5:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Тамбов»).

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