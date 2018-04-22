«Сток Сити» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 3:4.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.

В 15:30 в АПЛ начнётся матч

«Сток Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 22 апреля

Найдет ли «Бернли» мотивацию на остаток сезона?

Найдет ли «Бернли» мотивацию на остаток сезона? «Сток Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 22 апреля

Читайте по теме

Что не так с Погба? Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»

Популярное в сети

Это интересно

Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна

История о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды

Маэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеру

Вся карьера Андреа Пирло в одном тексте

Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопрос

Реакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций

Свадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой Рокуццо

В аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира

Трагедия Акинфеева

СМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Лучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу

Остался непревзойдённым

Александр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

О чем договорились Фалькао и Герреро

КриРо снова лучший. Португалец опередил Месси

Реакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА