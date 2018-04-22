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    «Сток Сити» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Сток Сити — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.04.2018)

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    •  Сток Сити — Бёрнли15:30
    В 15:30 в АПЛ начнётся матч «Сток Сити» — «Бёрнли».

    Составы команд:

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Глен Джонсон, Мартинс Бруно Инди, Райан Шоукросс, Moritz Bauer, Джо Аллен, Шердан Шакири, Badou Ndiaye, Маме Бирам Диуф, Питер Крауч.

    «Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.

    Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Сток Сити» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 3:4.

    Найдет ли «Бернли» мотивацию на остаток сезона?«Сток Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 22 апреля
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