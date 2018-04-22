«Сток Сити» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Глен Джонсон, Мартинс Бруно Инди, Райан Шоукросс, Moritz Bauer, Джо Аллен, Шердан Шакири, Badou Ndiaye, Маме Бирам Диуф, Питер Крауч.
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Сток Сити» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 3:4.