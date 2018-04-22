«Манчестер Сити» — «Суонси»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

В 18:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Ротор» — «Луч-Энергия» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 7:2 (победит «Манчестер Сити»).

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