Кержакова смущают разговоры о возможном переходе Головина в «Арсенал»

Главный тренер юношеской сборной Россиивысказался по поводу будущего полузащитника ЦСКА

«Наравне с Миранчуками Головина можно считать лидером уже даже нашей национальной сборной. Креатив, который они приносят в игру, он очевиден.

Разговоры о возможном переходе Головина в "Арсенал" меня скорее смущают. Это огромные авансы. Мы видели, как играет "Арсенал", какие там футболисты.

Агент: Уход Венгера не изменит интерес "Арсенала" к Головину

Головин – один из самых талантливых наших игроков за последнее время. Я бы очень хотел, чтобы он уехал в Европу. Но в 21 год нужно смотреть на пример Зинченко. Он перешел в большой клуб, уехал в аренду – и в него поверили. "Витесс" Слуцкого? Почему бы и нет», — сказал Кержаков в интервью Дмитрию Шнякину в программе «Кэфмен».