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    ЦСКА вырвал победу у «Краснодара», Муса оформил дубль

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА одержал волевую домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Счет в матче на 53-й минуте открыли кубанцы. Юрий Газинский здорово ускорился к штрафной ЦСКА, вблизи которой разыграл стеночку с Вандерсоном. После ответной передачи опорный полузащитник «быков» выскочил на Акинфеева и пробил над Игорем в ворота.

    Армейцы отыгрались на 73-й минуте. Витиньо ворвался в штрафную «быков» и сыграл на Ахмеда Мусу, первый удар которого краснодарцы сумели блокировать, но мяч остался у форварда ЦСКА, который со второй попытки выстрелил в ближнюю девятку.

    Победный мяч был забит на 85-й минуте, благодаря ошибке игроков «Краснодара». Классон в борьбе перед своей штрафной выбил мяч из-под ног соперника назад Мартыновичу, на месте которого оказался Ахмед Муса, который ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол.

    ЦСКА с 51 очком поднялся на второе место, на 5 очков отставая от «Локомотива», которому еще предстоит сыграть матч. «Краснодар» с 47 очками остался пытм и выбыл из борьбы за чемпионство.

    Чемпионат России. 27-й тур
    ЦСКА – «Краснодар» – 2:1 (0:0)
    Голы: Газинский, 53 (0:1). Муса, 73 (1:1). Муса, 85 (2:1).ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Бистрович, Кучаев (Витинью, 59), Головин, Чалов, Муса.«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Шатов (Жоаузинью, 16), Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Иван, 84).Предупреждения: Кучаев, 21. Мамаев, 44.
    Поможет ли ЦСКА отсутствие Смолова?ЦСКА – «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля
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