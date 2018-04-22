ЦСКА вырвал победу у «Краснодара», Муса оформил дубль

Московскийодержал волевую домашнюю победу над(2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 53-й минуте открыли кубанцы. Юрий Газинский здорово ускорился к штрафной ЦСКА, вблизи которой разыграл стеночку с Вандерсоном. После ответной передачи опорный полузащитник «быков» выскочил на Акинфеева и пробил над Игорем в ворота.

Армейцы отыгрались на 73-й минуте. Витиньо ворвался в штрафную «быков» и сыграл на Ахмеда Мусу, первый удар которого краснодарцы сумели блокировать, но мяч остался у форварда ЦСКА, который со второй попытки выстрелил в ближнюю девятку.

Победный мяч был забит на 85-й минуте, благодаря ошибке игроков «Краснодара». Классон в борьбе перед своей штрафной выбил мяч из-под ног соперника назад Мартыновичу, на месте которого оказался Ахмед Муса, который ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол.

ЦСКА с 51 очком поднялся на второе место, на 5 очков отставая от «Локомотива», которому еще предстоит сыграть матч. «Краснодар» с 47 очками остался пытм и выбыл из борьбы за чемпионство.