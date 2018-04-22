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    «Бордо» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Бордо — ПСЖ (22.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Бордо ПСЖ Календарь Лиги 1
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    •  Бордо — ПСЖ22:00
    В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Бордо» — «ПСЖ».

    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Бордо» 6:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бордо» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Пропустит ли «ПСЖ»?«Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу 22 апреля
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