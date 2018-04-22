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    «Аугсбург» — «Майнц»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Аугсбург — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.04.2018)

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    •  Аугсбург — Майнц16:30
    В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Аугсбург» — «Майнц».

    Последний матч между собой: «Майнц» — «Аугсбург» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аугсбург»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Аугсбург» — «Майнц». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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