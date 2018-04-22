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    «Атлетико» — «Бетис»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Атлетико — Бетис (22.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Атлетико — Бетис21:45
    В 21:45 в Примере начнётся матч «Атлетико» — «Бетис».

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Атлетико» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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