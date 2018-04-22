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    «Арсенал» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.04.2018)

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    •  Арсенал — Вест Хэм15:30
    В 15:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Арсенал» — «Вест Хэм».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Алекс Ивоби, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Александр Ляказетт.

    «Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Edimilson Fernandes, Марко Арнаутович.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 0:3.

    «Арсенал» будет готовиться к «Атлетико»«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 22 апреля
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