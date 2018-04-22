«Арсенал» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Алекс Ивоби, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Александр Ляказетт.
«Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Edimilson Fernandes, Марко Арнаутович.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 0:3.