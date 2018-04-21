«Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Джей Родригес, Хосе Саломон Рондон.
«Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Мохамед Салах, Садио Мане, Дэнни Ингс.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Вест Бромвич» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.