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    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Бромвич — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Ливерпуль Календарь АПЛ
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    •  Вест Бромвич — Ливерпуль14:30
    В 14:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Вест Бромвич» — «Ливерпуль».

    Составы команд:

    «Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Джей Родригес, Хосе Саломон Рондон.

    «Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Мохамед Салах, Садио Мане, Дэнни Ингс.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Вест Бромвич» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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