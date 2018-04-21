«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английской Премьер-лиги 21 апреля

«Стекольщики» забьют не единожды «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английской Премьер-лиги 21 апреля

Читайте по теме

Что не так с Погба? Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»

Популярное в сети

Это интересно

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

Главные неудачники завершившегося в России турнира

Трагедия Акинфеева

СМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимит

Пресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров

Зидан: секрет успеха и новые вызовы

Как Зидану удалось войти в историю?

Дорогие, но не всегда эффективные

О тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Лучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу

Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопрос

Реакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций

КриРо снова лучший. Португалец опередил Месси

Реакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА