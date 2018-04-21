ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Кристал Пэлас Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Уотфорд — Кристал Пэлас17:00
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».

    Составы команд:

    «Уотфорд»: O.Karnezis, Эдриан Мариаппа, Крэйг Кэткарт, Хосе Холебас, Кристиан Кабазель, A.Doucoure, W.Hughes, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини, Стефано Окака Чука.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Joel Ward, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Уотфорд» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    «Стекольщики» забьют не единожды«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английской Премьер-лиги 21 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Борнмут», «МанСити» примет «Суонси», «Ливерпуль» сыграет с «ВестБромом»
  • Подробности матчей 35-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 21/04
    • «Арсенал» заплатит Венгеру 11 миллионов фунтов
  • 21/04
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»
  • 21/04
    • Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов
  • 21/04
    • Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала»
  • 20/04
    • Венгер объявил об уходе из «Арсенала»
  • 20/04
    • Анчелотти был бы рад получить предложение от «Арсенала»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Финал развернется во втором тайме
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Испании по футболу 21 апреля
  • 2,06
    •
  • Экспресс дня. Клопп сократит отставание от Моуринью
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 апреля
  • 7,21
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 17:19
    • «Хетафе» на выезде обыграл «Эйбар»
  • 16:50
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»
  • 16:17
    • «Енисей» и «Оренбург» одержали победы
  • 16:05
    • «Рубин» и «Ростов» объявили стартовые составы
  • 15:46
    • «Зенит» разгромил «Арсенал», «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве
  • 15:28
    • «Сибирь» на своем поле проиграла «Тюмени»
  • 14:04
    • Мутко: Строительство арены в Самаре в целом завершено
  • «Лацио» не упустит четвертую строку
  • «Лацио» – «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
    • 1,72Завтра в 16:00
  • 13:52
    • Селихов тренировался в общей группе «Спартака»
  • 13:32
    • Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов
  • 13:20
    • «Эвертон» заинтересован в услугах Венгера
  • Битва за билет в Лигу Европы
  • «Ницца» — «Монпелье». Прогноз и ставки на чемпионат Франции по футболу 22 апреля
    • 1,80Завтра в 16:00
  • 12:55
    • Форвард «Реала» отклонил предложение «Вест Хэма»
  • 12:49
    • «Молодежка» «Тосно» разгромила «Амкар»
  • 12:43
    • «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону
  • 12:19
    • Тренер «Наполи» запретил футболистам произносить слово «Ювентус»
  • 12:08
    • Бекхэм призвал отдать должное Венгеру
  • 11:53
    • «Реал» переподпишет контракт с Роналду до ЧМ-2018
  • 11:28
    • Сайманов стал новым гендиректором «Рубина»
  • Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку
  • Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива»
    • 11:26
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус