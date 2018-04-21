«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Уотфорд»: O.Karnezis, Эдриан Мариаппа, Крэйг Кэткарт, Хосе Холебас, Кристиан Кабазель, A.Doucoure, W.Hughes, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини, Стефано Окака Чука.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Joel Ward, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Ruben Loftus-Cheek, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Уотфорд» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.