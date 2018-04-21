«Рубин» и «Ростов» победителя не выявили

на выезде сыграл вничью с казанскимсо счетом 1:1 (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

В конце первого тайма Ивелин Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Эльдор Шомуродов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но оттуда в касание пробил Кристиан Нобоа и мяч в итоге полетел в девятку.

На 67-й минуте Алексей Ионов с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Сергей Паршивлюк удачно набежал на мяч и отправил его в сетку.

«Рубин» набрал 35 очко и занимает седьмое место. У «Ростова» 31 очко и 11-е место.