«Метц» — «Кан»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Метц» — «Кан» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 59:67.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 59:67 (победит «Кан»).

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