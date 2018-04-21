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    «Марсель» — «Лилль»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Марсель — Лилль: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.04.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лилль Календарь Лиги 1
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    •  Марсель — Лилль18:00
    В 18:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Марсель» — «Лилль».

    Последний матч между собой: «Лилль» — «Марсель» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Марсель» — «Лилль». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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