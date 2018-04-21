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    Карпин: Особой радости от ничьей не испытываю

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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче против «Рубина» (1:1).

    Слова Карпина приводит официальный сайт «Ростова».

    «Пришлось отыгрываться по ходу встречи. Хотели сегодня выиграть, поэтому особой радости от ничьей я не испытываю. Считаю, что шанс победить есть всегда, но в концовке могли и пропустить – нас спас Илья. Что касается игры, хотелось бы действовать лучше, особенно в первом тайме. Думаю, что на ребят давит важность результата. Вновь стали играть лучше после гола в наши ворота», — сказал Карпин.

    «Молодежь? Мы и так ей уделяем время. Что касается будущих матчей – посмотрим. Не надо смотреть на возраст. Должны играть те, кто поможет нам побеждать», — добавил наставник «Ростова».

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