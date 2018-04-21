Карпин: Особой радости от ничьей не испытываю

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче против(1:1).

Слова Карпина приводит официальный сайт «Ростова».

«Пришлось отыгрываться по ходу встречи. Хотели сегодня выиграть, поэтому особой радости от ничьей я не испытываю. Считаю, что шанс победить есть всегда, но в концовке могли и пропустить – нас спас Илья. Что касается игры, хотелось бы действовать лучше, особенно в первом тайме. Думаю, что на ребят давит важность результата. Вновь стали играть лучше после гола в наши ворота», — сказал Карпин.

«Молодежь? Мы и так ей уделяем время. Что касается будущих матчей – посмотрим. Не надо смотреть на возраст. Должны играть те, кто поможет нам побеждать», — добавил наставник «Ростова».

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