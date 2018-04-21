«Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кардифф Сити»: Neil Etheridge, L.Peltier, Джо Беннетт, Sean Morrison, B.E.Manga, J.Ralls, Арон Гуннарссон, C.Bryson, Kenneth Zohore, Nathaniel Mendez-Laing, Junior Hoilett.
«Ноттингем Форест»: Stefanos Kapinos, Эрик Лихай, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Лайам Бридкатт, Джек Колбэк, Бен Уотсон, Matty Cash, Ben Brereton, Joe Lolley.
Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 0:2.