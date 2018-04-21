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    «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кардифф Сити — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.04.2018)

    Футбол Англии
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    •  Кардифф Сити — Ноттингем Форест21:45
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест».

    Составы команд:

    «Кардифф Сити»: Neil Etheridge, L.Peltier, Джо Беннетт, Sean Morrison, B.E.Manga, J.Ralls, Арон Гуннарссон, C.Bryson, Kenneth Zohore, Nathaniel Mendez-Laing, Junior Hoilett.

    «Ноттингем Форест»: Stefanos Kapinos, Эрик Лихай, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Лайам Бридкатт, Джек Колбэк, Бен Уотсон, Matty Cash, Ben Brereton, Joe Lolley.

    Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 0:2.

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