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    «Ганновер-96» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Ганновер-96 — Бавария (21.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Ганновер-96 — Бавария16:30
    В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Ганновер-96» — «Бавария».

    Последний матч между собой: «Бавария» — «Ганновер-96» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ганновер-96» — «Бавария». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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