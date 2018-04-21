«Ганновер-96» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

Последний матч между собой: «Бавария» — «Ганновер-96» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бавария»).
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