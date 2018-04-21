«Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону

Главный тренер «Бока Хуниорс»подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в услугах голкипера «Ювентуса»

«Президент Даниэль Ангелики сказал мне, что они звонили Буффону и спрашивали, будет ли ему интересен переход в "Боку", но мы договорились, что обсудим все после 17 мая.

Если он так и не сможет выиграть Лигу чемпионов, то у него есть возможность поиграть в ее южноамериканской версии – Кубке Либертадорес», – сказал Скелотто в эфире Radio Continental.

Аргентинский клуб хочет подписать Буффона

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Ранее появилась информация, что вратарь принял окончательное решение завершить игровую карьеру. Свой прощальный матч он должен провести летом.