«Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону

«Президент Даниэль Ангелики сказал мне, что они звонили Буффону и спрашивали, будет ли ему интересен переход в "Боку", но мы договорились, что обсудим все после 17 мая.
Если он так и не сможет выиграть Лигу чемпионов, то у него есть возможность поиграть в ее южноамериканской версии – Кубке Либертадорес», – сказал Скелотто в эфире Radio Continental.
Аргентинский клуб хочет подписать Буффона
Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Ранее появилась информация, что вратарь принял окончательное решение завершить игровую карьеру. Свой прощальный матч он должен провести летом.