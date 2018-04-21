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    «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону

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    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Главный тренер «Бока Хуниорс» Гильермо Баррос Скелотто подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в услугах голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

    «Президент Даниэль Ангелики сказал мне, что они звонили Буффону и спрашивали, будет ли ему интересен переход в "Боку", но мы договорились, что обсудим все после 17 мая.

    Если он так и не сможет выиграть Лигу чемпионов, то у него есть возможность поиграть в ее южноамериканской версии – Кубке Либертадорес», – сказал Скелотто в эфире Radio Continental.

    Аргентинский клуб хочет подписать Буффона

    Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Ранее появилась информация, что вратарь принял окончательное решение завершить игровую карьеру. Свой прощальный матч он должен провести летом.

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