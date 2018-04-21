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    «Боруссия Д» — «Байер»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Боруссия Д — Байер: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.04.2018)

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    •  Боруссия Д — Байер19:30
    В 19:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Боруссия Д» — «Байер».

    Последний матч между собой: «Байер» — «Боруссия Д» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

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    Чья мотивация больше?«Боруссия Д» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 21 апреля
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