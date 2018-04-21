«Боруссия» уничтожила «Байер» в Бундеслиге

Встреча соседей по турнирной таблице завершилась победой дортмундцев со разгромным счетом 4:0.
Дубль у победителей оформил Марко Ройс. Также у «Боруссии» отличились Максимиллиан Филипп и Джейдон Санчо, который стал самым молодым англичанином, забившим гол в Бундеслиге.
Также отметим, что Ройс в первом тайме не реализовал пенальти.
Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер» — четвертый (51 очко).
Бундеслига. 31-й тур
«Боруссия Д» — «Байер» — 4:0 (1:0)
Голы: Санчо, 13 (1:0). Ройс, 55 (2:0). Филипп, 63 (3:0). Ройс, 79 (4:0).Нереализованный пенальти: Ройс (Боруссия Д), 37 (вратарь)«Боруссия Д»: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Ройс (Серхио Гомес, 86), Гетце, Вайгль, Пулишич (Дахуд, 72), Санчо, Филипп (Толян, 81).«Байер»: Езджан, Бендер, Та (Едвай, 43), Хенрикс, Рецос, Арангис, Кор, Брандт, Фолланд, Аларио (Беллараби, 69), Бэйли (Хаферц, 46).