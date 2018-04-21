«Боруссия» уничтожила «Байер» в Бундеслиге

В центральном матче 31-го тура чемпионата Германиив Дортмунде принимала

Встреча соседей по турнирной таблице завершилась победой дортмундцев со разгромным счетом 4:0.

Дубль у победителей оформил Марко Ройс. Также у «Боруссии» отличились Максимиллиан Филипп и Джейдон Санчо, который стал самым молодым англичанином, забившим гол в Бундеслиге.

Также отметим, что Ройс в первом тайме не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер» — четвертый (51 очко).