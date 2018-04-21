Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче против

Слова Бердыева приводит официальный сайт «Рубина».

«Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась. Сейчас есть возможность давать играть молодым, Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна», — сказал Бердыев.

«Шекари волнуется? Да, есть такое. Если вы помните Азмуна по молодости, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность. Нужна игровая практика», — также отметил наставник казанцев.

Напомним, матч «Рубин» — «Ростов» завершился со счетом 1:1.