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    Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничейный результат в матче против «Ростова».

    Слова Бердыева приводит официальный сайт «Рубина».

    «Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась. Сейчас есть возможность давать играть молодым, Реза Шекари, Игорю Коновалову. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна», — сказал Бердыев.

    «Шекари волнуется? Да, есть такое. Если вы помните Азмуна по молодости, то же самое было. Он тоже поначалу играл неуверенно. Надо доверять, пока есть возможность. Нужна игровая практика», — также отметил наставник казанцев.

    Напомним, матч «Рубин» — «Ростов» завершился со счетом 1:1.

    Поможет ли Бердыев бывшей команде?«Рубин» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 апреля
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