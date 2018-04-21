Бекхэм призвал отдать должное Венгеру

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиисчитает, что главный тренер «Арсенала»заслуживает огромного уважения.

Накануне 68-летний специалист заявил, что покинет лондонский клуб по окончании сезона.

«Арсенал» заплатит Венгеру 11 миллионов фунтов

«Возможно, Венгер наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года, на протяжении которых воспитывал отличных футболистов, дарил нам красивый футбол и обеспечивал великое противостояние с "МЮ". Настало время отдать должное Венгеру за все, что он дал клубу», — написал Бекхэм на своей странице в Instagram.

Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской Премьер-лиге (823).