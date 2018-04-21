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    Бекхэм призвал отдать должное Венгеру

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    Дэвид Бекхэм
    На фото:Дэвид Бекхэм
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм считает, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заслуживает огромного уважения.

    Накануне 68-летний специалист заявил, что покинет лондонский клуб по окончании сезона.

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    «Возможно, Венгер наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года, на протяжении которых воспитывал отличных футболистов, дарил нам красивый футбол и обеспечивал великое противостояние с "МЮ". Настало время отдать должное Венгеру за все, что он дал клубу», — написал Бекхэм на своей странице в Instagram.

    Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской Премьер-лиге (823).

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