ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Амьен» — «Страсбург»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Амьен — Страсбург (21.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Амьен — Страсбург21:00
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Амьен» — «Страсбург».

    Последний матч между собой: «Страсбург» — «Амьен» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Страсбург»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Амьен» — «Страсбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 21/04
    • УЕФА вынесет решение по делу «Пари Сен-Жермен» в июне
  • 21/04
    • Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала»
  • 21/04
    • Лига 1: «Лион» крупно обыграл «Дижон», ничья «Нанта» и «Ренна»
  • 18/04
    • Неймар рассказал, когда вернется в строй
  • 17/04
    • Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»
  • 17/04
    • Эмери: Неймар должен остаться в ПСЖ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Финал развернется во втором тайме
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Испании по футболу 21 апреля
  • 2,06
    •
  • Экспресс дня. Клопп сократит отставание от Моуринью
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 апреля
  • 7,21
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:32
    • Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов
  • 13:20
    • «Эвертон» заинтересован в услугах Венгера
  • 12:55
    • Форвард «Реала» отклонил предложение «Вест Хэма»
  • 12:49
    • «Молодежка» «Тосно» разгромила «Амкар»
  • 12:43
    • «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону
  • 12:19
    • Тренер «Наполи» запретил футболистам произносить слово «Ювентус»
  • 12:08
    • Бекхэм призвал отдать должное Венгеру
  • 11:53
    • «Реал» переподпишет контракт с Роналду до ЧМ-2018
  • 11:28
    • Сайманов стал новым гендиректором «Рубина»
  • Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку
  • Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива»
    • 11:26
  • 11:11
    • Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» может возглавить «Александрию»
  • 10:58
    • «Атлетико» нужен голкипер «Хетафе»
  • 10:28
    • «СКА-Хабаровск» победил «Динамо» в матче молодежного первенства
  • 10:13
    • «Арсенал» заплатит Венгеру 11 миллионов фунтов
  • Пропустит ли «ПСЖ»?
  • «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу 22 апреля
    • 1,69Завтра в 22:00
  • «Атлетико» отложит чемпионство «Барселоны»
  • «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу 22 апреля
    • 3,80Завтра в 21:45
  • «Ювентус» не дрогнет против «Наполи»
  • «Ювентус» – «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
    • 4,50Завтра в 21:45
  • 09:12
    • Маскерано может вернуться на родину
  • 08:50
    • УЕФА вынесет решение по делу «Пари Сен-Жермен» в июне
  • 08:34
    • Игроки сборной Франции заработают по 400 тысяч евро за победу на ЧМ-2018
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус