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    У Венгера всегда «будет свое место» в «Арсенале»

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис не стал исключать того, что Арсен Венгер может вернуться в клуб в новой роли.

    «Арсен всегда будет иметь свое место в клубе. Сегодня еще слишком рано говорить о том, в какой форме это может существовать», — приводит слова Газидиса The Sun.

    Также Газидис прокомментировал решение о расставании с французом: «Не думаю, что именно сейчас "Арсенал" был готов к этому лучше, чем когда-либо еще. Наступило время посмотреть вперед. Думаю, мы можем сделать это с уверенностью. В клубе не было никаких дискуссий на тему сегодняшнего дня. "Арсеналу" нужно принять этот вызов. Нельзя найти замену Венгеру, нужно найти новый путь».

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