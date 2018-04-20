У Венгера всегда «будет свое место» в «Арсенале»

Исполнительный директор лондонскогоне стал исключать того, чтоможет вернуться в клуб в новой роли.

«Арсен всегда будет иметь свое место в клубе. Сегодня еще слишком рано говорить о том, в какой форме это может существовать», — приводит слова Газидиса The Sun.

Также Газидис прокомментировал решение о расставании с французом: «Не думаю, что именно сейчас "Арсенал" был готов к этому лучше, чем когда-либо еще. Наступило время посмотреть вперед. Думаю, мы можем сделать это с уверенностью. В клубе не было никаких дискуссий на тему сегодняшнего дня. "Арсеналу" нужно принять этот вызов. Нельзя найти замену Венгеру, нужно найти новый путь».

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