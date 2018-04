Ван Перси назвал Арсена Венгера своим отцом в футболе

Экс-нападающий «Арсенала»назвал главного тренера лондонцевсвоим отцом в футболе и одним из лучших тренеров в истории.

«Спасибо, Арсен, за то, что верил в меня все эти годы. Ты особенный человек и топ-тренер. Однозначно, один из лучших в истории! Я всегда буду считать тебя моим футбольным отцом, который помог мне вырасти как человеку и как игроку. Я всегда буду благодарен за это и желаю тебе всего наилучшего в новой главе жизни», — написал ван Перси в Twitter.

Напомним, ван Перси выступал в «Арсенале» с 2004 по 2012 год.

I will always see you as my footballing father where under your guidance I had the chance to grow as a man and a player, i'm forever thankful for that and wish you all the very best for the next chapter in your life! #ThanksArsene #TheBoss 2/2 pic.twitter.com/ekhFNfExvN