Одемвингие заявил, что скучает по Баковке

Экс-игрок «Локомотива»заявил, что и сейчас следит за матчами «железнодорожников».

«У меня отпуск. Заехал на пару дней в Москву, сейчас улетаю обратно в Англию. Предыдущий сезон я провел в чемпионате Индонезии, но новый контракт меня не устроил. Поэтому намерен продолжить карьеру в Британии, где долгие годы выступал.

Что касается России, то для меня здесь все родное. Я же вырос в этой стране. Поэтому пользуюсь любой возможностью выбраться сюда хотя бы ненадолго.

Могу сказать, что скучаю по временам, проведенным в Баковке. Какая там была суперкухня! Надеюсь, в скором времени все-таки побываю там, повидаю ребят из "Локомотива". Да и на матч в Черкизово хочется выбраться.

Сезон для "Локомотива" складывается блестяще. Команда заслужила золото. В Лондоне я, кстати, общаюсь с одним болельщиком "железнодорожников". Познакомились еще когда я сам играл в Москве. В прошлом году он поддерживал команду с трибуны на финале Кубка. Рассказывал, как было классно.

На компьютере обязательно [смотрю матчи]. Чаще, конечно, не целиком, а нарезки моментов и голов. Видел, как "Локомотив" разорвал "Спартак", уступая 0:2. Это была чемпионская игра. При этом в команде, судя по инстаграму Маринато Гилерме, отличная атмосфера. Юрий Палыч Семин хорошо знает свое дело. Он ведет "Локомотив" к цели», — приводит слова нападающего «Советский спорт».