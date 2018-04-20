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    Нойер готовится вернуться в общую группу

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    Мануэль Нойер
    На фото:Мануэль Нойер
    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после серьезной травмы, сообщает официальный Twitter клуба.

    В пятницу, 20 апреля, 32-летний игрок впервые за долгое время проведет тренировку в общей группе команды.

    Впрочем, как подчеркнул наставник команды Юпп Хейнкс, работа Нойера в общей группе будет частичной. С командой он проведет разминку, после чего продолжит заниматься по индивидуальной программе.

    Шансы на поездку Нойера на чемпионат мира 2018 года в России сохраняются, хотя сроки его полного восстановления до сих пор неизвестны.

    Напомним, что немец не играет с осени из-за трещины в плюсневой кости.

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