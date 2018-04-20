Моуринью: Мы выразим Венгеру уважение, которого он заслуживает

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился мнением насчет уходаиз лондонского «Арсенала».

«Если он доволен принятым решением и с нетерпением ждет следующей главы в своей карьере и жизни, я действительно счастлив за него. Если ему сейчас грустно, то я разделяю эту печаль. Я считаю, что "Арсенал" и Венгер на протяжении многих лет были одним из самых серьезных соперников в Премьер-лиге в эпоху сэра Алекса Фергюсона. Мы выразим Венгеру уважение, которого он заслуживает», — цитирует Моуринью Telegraph.

Венгер объявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» в конце текущего сезона после почти 22 лет работы.