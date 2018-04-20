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    Кронке попросил болельщиков отдать должное Венгеру в концовке сезона

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    Стэн Кронке
    На фото:Стэн Кронке
    Владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал новость о том, что французский специалист Арсен Венгер решил уйти из клуба.

    «Это один из самых тяжелых дней для нашего спорта. Деятельность Венгера на поле и вне его – одна из причин, по которой мы пришли в "Арсенал". Вряд ли кто-то сможет повторить его долголетие и стабильность в столь протяженный период времени на высоком уровне.

    У Арсена есть несравнимый класс, мы всегда будем благодарны ему. У всех, кто любит "Арсенал" или просто футбол, есть долг благодарности перед Венгером.

    Три титула чемпиона Премьер-лиги, включая сезон "Непобедимых", семь триумфов в Кубке и 20 лет игры в Лиге чемпионов – это исключительное достижение. Он изменил идентичность клуба и всего английского футбола своим видением игры.

    Венгер объявил об уходе из "Арсенала"

    У нас большие амбиции. Мы хотим построить будущее на замечательном времени Венгера и отдать должное его видению игры, убедившись, что "Арсенал" будет бороться и выигрывать самые большие титулы.

    Мы должны сосредоточиться на концовке сезона, чтобы провести ее достойно. Мы просим миллионы наших болельщиков присоединиться к нам и отдать должное одному из величайших людей в истории "Арсенала" и истории футбола», – приводит слова Кронке официальный сайт «Арсенала».

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